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Италия

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Агент Барбоза — о Миранчуке: «Ездить по арендам — нецелесообразно»

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Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Локомотив».

«Мы должны понимать, насколько Алексей желает вернуться в «Локомотив», у меня есть сомнения. Он должен дальше оставаться и играть в Италии, либо же нужно действительно переходить в РПЛ, если он этого хочет. Ездить по арендам — это будет нецелесообразно. У Миранчука есть большой потенциал, чтобы дальше продолжить карьеру в серии А, — цитирует Барбозу Metaratings.ru. — Есть ряд причин, почему он не играет в «Аталанте», это связано с конкуренцией, модулем игры. В прошлом сезоне он хорошо играл, посмотрим, что будет дальше, но не думаю, что возращение в Россию будет шагом назад».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» надеется зимой арендовать Алексея Миранчука у «Аталанты».

В этом сезоне российский футболист провел 5 матчей за «Аталанту», результативными действиями не отметился.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Паулу Барбоза
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