Фонсека: «Первые 45 минут матча с «Торино» «Милан» провел не лучшим образом»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека оценил игру команды в матче 1-го тура серии А против «Торино» (2:2).

«Я не ожидал перед игрой, что мы будем идеальны на этом этапе, но должен сказать, что первые 45 минут мы провели не лучшим образом. Мы пассивно оборонялись. Во втором тайме все было по-другому, мы были более агрессивны. У нас есть еще неделя, чтобы физически укрепить игроков. На мой взгляд, мы должны улучшить движение в обороне в целом, потому что команда немного пассивна. Я хочу, чтобы мы быстро отвоевывали мяч и не оставляли сопернику времени на раздумья. В первом тайме мы дали «Торино» время и пространство, чтобы спокойно готовить свои проходы», — приводит слова Фонсеки Football Italia.

В следующем матче «Милан» сыграет в гостях с «Пармой» 24 августа, а «Торино» днем позже примет «Аталанту».