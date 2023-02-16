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Италия

Сегодня, 02:57

Паулу Соуза стал новым главным тренером «Салернитаны»

Евгений Козинов
Корреспондент
Паулу Соуза.
Фото Global Look Press
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«Салернитана» на официальном сайте объявила о назначении Паулу Соузы на пост главного тренера команды. Он сменил Давиде Никола, уволенного 15 февраля.

Итальянский клуб заключил с 52-летним португальцем контракт, рассчитанный до конца сезона.

Последним местом работы Соузы был «Фламенгу», который он покинул в июне 2022 года. Также ранее он работал со сборной Польши, «Бордо», «Фиорентиной», «Базелем», «Лестером», «Суонси» и «КПР».

«Салернитана» идет на 16-м месте в турнирной таблице серии А. После 22 туров у команды 21 очко.

Паулу Соуза
Футбол
ФК Салернитана
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