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Сегодня, 16:35

Павар — о победе в Суперкубке Италии: «Это мой первый трофей в составе «Интера», и я жажду большего»

Алина Савинова
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Защитник «Интера» Бенжамен Павар поделился впечатлениями от победы команды над «Наполи» в финале Суперкубка Италии (1:0).

«За свою пока еще недолгую карьеру я уже завоевал несколько титулов, но это мой первый трофей в составе «Интера», и я жажду большего. Я живу ради таких моментов, именно поэтому я играю в футбол и очень счастлив. Выиграть в концовке матча — это лучший сценарий. Мы пришли побеждать, и мы это сделали. Сейчас отпразднуем, а потом отдохнем, потому что нас ждут важные игры в серии А», — приводит Goal слова Павара.

Единственный гол в этом матче забил Лаутаро Мартинес на 90+1-й минуте. «Интер» стал победителем Суперкубка Италии третий раз подряд и восьмой раз в истории.

27-летний Павар выступает за черно-синих с 2023 года. На его счету 1 результативная передача в 16 матчах за итальянскую команду.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/i-live-for-this-why-i-play-football-inter-assist-hero-benjamin-pavard-revels-in-riyadh-success/blt26a4aeaad783e038#csa4100549a7a036ef
Бенжамен Павар
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
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