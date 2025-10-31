Педро уйдет из «Лацио» в конце сезона

Нападающий «Лацио» Педро сообщил, что летом станет свободным агентом, так как у него заканчивается контракт с римским клубом.

«Я хочу, чтобы «Лацио» квалифицировался в еврокубки, а потом придет время уйти», — приводит Football Italia слова Педро.

38-летний испанец в этом сезоне сыграл в 9 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Он с 2021 года выступает за «Лацио». Ранее вингер играл за «Рому», «Челси» и «Барселону».

После 9 туров «Лацио» с 12 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А.