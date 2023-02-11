Мендеш: «Кварацхелия наделал много шума в Италии. Рано или поздно его подпишет мировой гранд»

Сегодня, 15:07
Бывший футболист сборной Португалии Педру Мендеш оценил выступление грузинского вингера Хвичи Кварацхелии в Италии.
«Хвича — отличный игрок, он наделал много шума в Италии. Это классный футболист, который был хорош в РПЛ, а позже раскрылся в Италии. На мой взгляд, Хвича может играть в любом европейском топ-клубе. Не исключаю, что рано или поздно Кварацхелию подпишет мировой гранд. Думаю, у этого футболиста очень хорошее будущее», — приводит «РБ Спорт» слова Мендеша.
В текущем сезоне Кварацхелия провел 17 матчей за «Наоли» в чемпионате Италии, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач.