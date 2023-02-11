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Италия

Сегодня, 15:07

Мендеш: «Кварацхелия наделал много шума в Италии. Рано или поздно его подпишет мировой гранд»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной Португалии Педру Мендеш оценил выступление грузинского вингера Хвичи Кварацхелии в Италии.

«Хвича — отличный игрок, он наделал много шума в Италии. Это классный футболист, который был хорош в РПЛ, а позже раскрылся в Италии. На мой взгляд, Хвича может играть в любом европейском топ-клубе. Не исключаю, что рано или поздно Кварацхелию подпишет мировой гранд. Думаю, у этого футболиста очень хорошее будущее», — приводит «РБ Спорт» слова Мендеша.

В текущем сезоне Кварацхелия провел 17 матчей за «Наоли» в чемпионате Италии, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pedru-mendesh-hvicha-kvaratsheliya-nadelal-mnogo-shuma-v-italii-rano-ili-pozdno-ego-podpishet-mirovoj-grand/
Хвича Кварацхелия
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