Пеллегрини стал игроком «Лацио»

Защитник «Ювентуса» Лука Пеллегрини продолжит карьеру в «Лацио», сообщает официальный сайт орлов.

Игрок будет выступать за итальянский клуб на правах аренды.

Ранее сообщалось, что на Пеллегрини претендуют «Фулхэм» и «Ницца».

Пеллегрини начинал прошлый сезон в аренде во франкфуртском «Айнтрахте», а затем перешел в «Лацио» на правах аренды. Прошлый сезон Ровелла провел в аренде в «Монце».