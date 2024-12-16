Бове — о своем состоянии после остановки сердца: «Со мной все хорошо. До встречи на футбольном поле!»

Перенесший остановку сердца полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове рассказал о своем состоянии после того, как его выписали из больницы.

22-летний футболист потерял сознание в первом тайме матча 14-го тура чемпионата Италии с «Интером», который проходил 1 декабря. Позже в больнице полузащитник пришел в сознание. Он перенес остановку сердца и эпилептический припадок.

«Неприятный эпизод, произошедший в матче «Фиорентина» — «Интер», продемонстрировал мне, что футбол — это гораздо больше, чем матч, чемпионат или карьера. Футбол — это сообщество людей, связанных одной страстью, которые разделяют моменты радости, эмоций, гнева, разочарования и страданий. И именно это помогло мне понять, насколько настоящий этот вид спорта и насколько мы все едины. И от всего сердца благодарю вас всех за любовь и поддержку, которую вы мне оказали! У меня все хорошо, это самое главное! До скорой встречи... На футбольном поле!» — приводит слова Бове журналист Николо Скира в своих соцсетях.

10 декабря Бове успешно перенес операцию по установке дефибриллятора, а через несколько дней его выписали из больницы. Согласно регламенту серии А, футболист не сможет выступать в чемпионате, пока с момента имплантации дефибриллятора прошло менее шести месяцев.