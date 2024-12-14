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Сегодня, 08:54

Перенесший остановку сердца во время матча игрок «Фиорентины» Бове выписан из больницы

Сергей Разин
корреспондент
Эдоардо Бове.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове выписан из больницы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

22-летний итальянец перенес операцию по имплантации дефибриллятора после того, как пережил остановку сердца 1 декабря во время матча против «Интера». Согласно регламенту серии А, футболист не сможет выступать в чемпионате, пока с момента имплантации дефибриллятора прошло менее шести месяцев.

Бове был арендован «Фиорентиной» у «Ромы» летом 2024 года. В текущем сезоне на его счету 14 матчей, в которых он забил гол и сделал 4 результативные передачи.

ФК Фиорентина
Эдоардо Бове
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