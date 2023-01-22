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Италия

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Первый тренер Миранчука: «Надеюсь, Леша дорастет до «Наполи», «Интера» и «Ювентуса»

Виталий Косик
Корреспондент
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Александр Воронков, первый тренер Алексея Миранчука, высказался о выступлениях россиянина в чемпионате Италии.

21 января «Торино» одержал победу над «Фиорентиной» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Победным голом во встрече отметился российский хавбек.

«Стиль Миранчука — удар левой ногой. Конечно, наблюдается прогресс с игровым временем, которого теперь больше. Он и выглядит увереннее, стал так же смелее забивать, как забивал в «Локомотиве». Прогресс на лицо! Посмотрим, как будет дальше. Если тренер будет ему доверять, то Миранчук будет прибавлять и станет достойным игроком основного состава. «Торино» подходит Леше. Он доказал своими играми, что тянет итальянский чемпионат. Надеюсь, Миранчук дорастет до таких команд, как «Наполи», «Интер» и «Ювентус». Каждый тренер мечтает, чтобы его футболист попал на более высокий уровень», — приводит слова Воронкова Sport24.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел 14 матчей за «быков» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-22-pervyy-trener-miranchuka-lesha-dokazal-chto-tyanet-seriyu-a-nadeyus-dorastet-do-napoli-intera-i-yuventusa

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Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
серия А
2
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