Первый тренер Миранчука: «Надеюсь, Леша дорастет до «Наполи», «Интера» и «Ювентуса»

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Александр Воронков, первый тренер Алексея Миранчука, высказался о выступлениях россиянина в чемпионате Италии.
21 января «Торино» одержал победу над «Фиорентиной» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Победным голом во встрече отметился российский хавбек.
«Стиль Миранчука — удар левой ногой. Конечно, наблюдается прогресс с игровым временем, которого теперь больше. Он и выглядит увереннее, стал так же смелее забивать, как забивал в «Локомотиве». Прогресс на лицо! Посмотрим, как будет дальше. Если тренер будет ему доверять, то Миранчук будет прибавлять и станет достойным игроком основного состава. «Торино» подходит Леше. Он доказал своими играми, что тянет итальянский чемпионат. Надеюсь, Миранчук дорастет до таких команд, как «Наполи», «Интер» и «Ювентус». Каждый тренер мечтает, чтобы его футболист попал на более высокий уровень», — приводит слова Воронкова Sport24.
В текущем сезоне 27-летний хавбек провел 14 матчей за «быков» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
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