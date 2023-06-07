Первый тренер Кокорина считает, что форвард может побороться за место в составе «Фиорентины»

Валерий Стаферов, первый тренер форварда «Ариса» Александра Кокорина отреагировал на информацию о желании «Фиорентины» вернуть 32-летнего россиянина в расположение команды.

«Буду очень рад, если «Фиорентина» вернет Сашу. Играть он умеет, просто до этого была полоса неуверенности. Сказались передряги, в которые он попадал. В «Арисе» он прибавил, почувствовал уверенность. Значит, сможет побороться и за место в «Фиорентине», — сказал Стаферов корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Кокорин провел сезон-2022/23 в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины». На счету 32-летнего россиянина 13 голов и 6 результативных передач в 30 играх за команду во всех турнирах. Вместе с «Арисом» Кокорин стал чемпионом Кипра и завоевал титул самого ценного игрока турнира.

О намерении «Фиорентины» вернуть Кокорина заявил агент форварда Тимофей Бердышев. Контракт нападающего с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года.