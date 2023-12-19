Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 12:08

Первый тренер Миранчука: «Существует недопонимание с Гасперини. Алексей всегда в неплохой форме»

Telegram Дзен

Первый тренер братьев Миранчуков Александр Воронков в разговоре с «СЭ» отреагировал на забитый гол полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче против «Салернитаны» (4:1) в 16-м туре серии А.

«Я скажу больше — Алексей всегда был в неплохой форме. Просто существует недопонимание между игроком и тренером. Он не всегда доверяет Миранчуку, хотя он уже не первый год находится в «Аталанте». Но сейчас он дал возможность Алексею сыграть в составе, и он использовал свой момент. Ему нужно больше доверять. Мы точно не можем знать, будет ли Гасперини и дальше давать Алексею играть, и нам остается только смотреть и анализировать. Ну а Алексей что сделал в последней игре? Он принес пользу своими действиями и смог забить гол. Я рад за Алексея и желаю ему получать то постоянное игровое время, на которое он и рассчитывает», — сказал Воронков корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Миранчук появился на поле на 85-й минуте и спустя четыре минуты забил четвертый гол своей команды. В добавленное время мяч после удара хавбека попал в штангу.

«Аталанта» набрала 26 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице серии А.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Салернитана
Обсудить
Читайте также
Ирина Винер назвала позором участие России в международных турнирах без флага и гимна
Биатлониста Лагрейда отстранили от гонки из-за выстрела в отеле
Президент Чехии заявил о возможности перемен в украинском конфликте
Норвегия не разрешила посадку самолету РФ с нуждавшимся в медпомощи пассажиром
Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца из Марьинки Рудакова
Во Франции назвали слова Писториуса о войне с Россией сумасшедшими
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Включился моментально — как микроволновка». В Италии высоко оценили игру Миранчука против «Салернитаны»

Первый тренер Миранчуков считает, что Алексею стоит покинуть «Аталанту»