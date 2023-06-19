Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

19 июня, 23:23

Первый тренер Миранчука считает, что футболисту нет смысла возвращаться в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Первый тренер полузащитника «Торино» Алексея Миранчука Александр Воронков высказался о будущем футболиста.

«Будущее Алексея? Сложно сказать, как именно ему поступить: искать себе новый клуб в Италии, попытаться остаться в «Торино» или же попробовать перейти в другой европейский чемпионат. Тут надо сесть и хорошенько все взвесить. Возвращение в РПЛ? В этом нет никакого смысла. Уровень Алексее — Европа. Он способен быть лидером команды топ-чемпионата, что показал прошедший сезон серии А», — приводит слова Воронкова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Торино» не собирается платить за выкуп Миранчука более 7 миллионов евро. «Аталанта» не торопится с принятием решения по будущему игрока и может вернуть его в команду.

В сезоне-2022/23 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. 27-летний россиянин сыграл за команду 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pervy-j-trener-miranchuka-net-nikakogo-smy-sla-v-vozvrashhenii-alekseya-v-rpl-ego-uroven-evropa/
Алексей Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Торино
серия А
Обсудить
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США
Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кристанте: «Вклад Моуринью в успехи «Ромы» очень велик»