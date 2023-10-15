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Италия

Сегодня, 16:15

Первый тренер Миранчука считает, что талант игрока недооценивают в Италии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, выразил мнение, что российского хавбека недооценивают в Италии.

«Локомотиву» не хватает братьев Миранчуков. Команда играет нестабильно, и если был Алексей, стало совсем бы по-другому. Он уже личность — к нему относились бы по-иному. Алексей вел бы весь корабль вперед. Его возвращение было бы ощутимо особенно в атаке. Вместе братья подвинули бы «Локомотив» к более высокому месту в таблице. Эти братья созданы друг для друга. У меня боль в душе: его талант недооценивают в Италии. Повлиять на Гасперини, которому под семьдесят лет, не можем — его не переделать. Надо ждать, верить, надеяться. Хотя время поджимает — Леше 28 лет исполняется. Может быть, он подумает в зимнее трансферное окно. Либо я соберусь силами и нарушу баланс этики, молчания и все-таки напишу ему, подскажу: «Послушай меня еще раз, как послушал однажды». Тогда у них все получилось", — приводит слова Миранчука Sport24.

Миранчук в 2020 году стал игроком «Аталанты». В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 2 матча в серии А, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/football/news-587056-pervyy-trener-alekseya-miranchuka-u-menya-bol-v-dushe-yego-talant-nedootsenivayut-v-italii
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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