Первый тренер Миранчука: «В «Локомотиве» можно будет завершить карьеру, но сейчас Леша в самом расцвете сил»

Александр Воронков, первый тренер хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, поделился мыслями о будущем футболиста.

«Ближайшее будущее Алексея вижу только в Европе. Не в том он еще возрасте, чтобы возвращаться в Россию. Например, в «Локомотиве» можно будет завершить карьеру, когда уже возраст подходящий будет. Болельщики его любят и ждут возвращения. Это подходящий вариант для заката карьеры. Но сейчас Леша в самом расцвете сил, он может выйти на еще более высокий уровень игры. Надо цепляться за Европу», — приводит «РБ Спорт» слова Воронкова.

Миранчук провел сезон-2022/23 в «Торино» на правах аренды из «Аталанты». На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах минувшего сезона серии А.