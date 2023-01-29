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Италия

Сегодня, 16:17

Первый тренер Миранчука считает, что его предел выше, чем выступления за «Торино»

Руслан Минаев
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Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Торино» Алексея Миранчука поделился мнением о будущем игрока.

«Впечатления от игры Леши в «Торино» более позитивные, чем от выступления в «Аталанте». Во-первых, потому что здесь ему больше доверяют, это очень важно. Во-вторых, со временем Леша стал более матерым, набрался опыта, освоился в итальянской среде — это тоже немаловажный фактор. Миранчук хорошо знает язык, он не первый год там играет, растет. Но самое главное — это доверие тренера.

Я думаю, точнее уверен, что нынешний уровень Миранчука — это еще не предел, он может стать еще сильнее. У Леши сейчас самый пик возраста, когда можно полностью проявить себя. Верю, что у него все получится», — цитирует Воронкова «РБ Спорт».

После матча 20-го тура серии А с «Эмполи» (2:2) получил высокие оценки от спортивных СМИ Италии.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 14 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
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