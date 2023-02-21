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Италия

Сегодня, 10:42

Первый тренер Миранчука уверен, что хавбек соответствует уровню чемпионата Италии

Руслан Минаев
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Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Торино» Алексея Миранчука поделился мнением об игре хавбека в матче против «Кремонезе» (2:2).

Россиянин в этом матче отметился результативной передачей.

«Миранчук прибавляет от игры к игре, ведь в «Торино» к нему есть доверие. Алексей — тот футболист, который может не только забить, но и организовать атаку команды. У него это буквально заложено. Пусть продолжает отдавать и забивать. Желаю ему только удачи!

Приятно видеть, как наши российские футболисты прогрессируют в Европе, тем более в серии А. Рад за Миранчука в «Торино» и за Головина в «Монако». Это огромный плюс нашему футболу. Видно, как наши футболисты стараются, чтобы попасть в элитные клубы Европы. А Саша и Алексей доказали, что они соответствуют уровням таких европейских лиг, как лига 1 и серия А», — цитирует Воронкова Sport24.

«Торино» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице серии А.

Миранчук является лидером клуба по системе «гол+пас», имея 7 (4 гола и 3 передачи) очков.

Источник: Sport24
Алексей Миранчук
ФК Торино
серия А
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