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Италия

11 марта, 09:46

Пиоли доволен игрой Пулишича за «Милан» в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением об игре американского полузащитника Кристиана Пулишича в этом сезоне.

«Он никогда не играл за последние 7-8 лет так много минут и матчей. Мы помогаем Кристиану и хорошо управляем им. Он очень умный игрок и отличный парень, очень важный», — цитирует Пиоли Milan News.

В этом сезоне 25-летний футболист провел 37 матчей за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 7 результативными передачами.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице серии А, набрав 59 очков за 28 матчей.

Кристиан Пулишич
ФК Милан
Стефано Пиоли
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