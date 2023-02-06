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Италия

Сегодня, 10:10

Пиоли объяснил, почему Леау не было в стартовом составе в матче против «Интера»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, почему нападающего Рафаэла Леау не было в стартовом составе в матче 21-го тура серии А против «Интера» (0:1).

«У Леау огромный потенциал. Я выпустил двух форвардов, они располагались близко друг к другу для того, чтобы доставить обороне «Интера» больше проблем, но у нас мало что получалось. Леау нужно работать, чтобы быть более активным по ходу матча. Не жалею, что оставил Рафаэла в запасе, ведь я руководствовался тем, что видел на протяжении всей недели. В этом матче, учитывая состояние команды, я сделал верный выбор в плане перестановок», — приводит слова Пиоли Football Italia.

В текущем сезоне 23-летний португалец провел за «Милан» 27 матчей, забил девять голов и отдал девять результативных передач.

Его команда занимает 6-е место в турнирной таблице серии А, набрав 38 очков за 21 тур.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Стефано Пиоли
серия А
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