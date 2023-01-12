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Италия

Сегодня, 03:51

Пиоли объяснил, почему «Милан» проиграл «Торино» в Кубке Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
Стефано Пиоли.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Торино» (0:1) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

«Мы играли агрессивно против сильной команды, но без необходимого уровня и скорости, чтобы максимально использовать несомненное преимущество. Мы торопились. Это большое разочарование, нельзя отрицать, так как хотели пройти дальше. Позволили «Торино» создать только один шанс за 90 минут. Я внес изменения, чтобы добавить вариативности в атаке, но, как я уже сказал, нам не хватило резкости и спокойствия. Мы должны были максимально использовать ситуацию, но вместо этого уступили в контратаке.

Теперь мы должны начать все с начала с большой решимостью, потому что Серия А и Суперкубок не будут ждать нас, теперь мы должны активизироваться и сделать больше. Все играют в плотном графике, всем приходится с этим сталкиваться», — приводит Sport Mediaset слова Пиоли.

Футбол
ФК Милан
ФК Торино
Стефано Пиоли
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«Милан» в большинстве проиграл «Торино» в Кубке Италии