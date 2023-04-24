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Италия

Сегодня, 06:48

Пиоли: «Игры с «Интером» будут захватывающими, но до них еще есть время»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал результат матча с «Лечче» (2:0) в матче 30-го тура серии А и ответил на вопрос о встрече с «Интером» в Лиге чемпионов.

«До этого еще немало времени. Сейчас для нас самый важный матч — ближайший, с «Ромой». Игры с «Интером» будут захватывающими, но до них еще есть время. Мы должны постараться выиграть все матчи до «Интера», — цитирует Пиоли pianetamilan.it.

В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «Миланом». Встреча пройдет 9 мая. Начало — в 22.00 мск.

ФК Милан
Стефано Пиоли
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