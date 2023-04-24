Пиоли: «Игры с «Интером» будут захватывающими, но до них еще есть время»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал результат матча с «Лечче» (2:0) в матче 30-го тура серии А и ответил на вопрос о встрече с «Интером» в Лиге чемпионов.

«До этого еще немало времени. Сейчас для нас самый важный матч — ближайший, с «Ромой». Игры с «Интером» будут захватывающими, но до них еще есть время. Мы должны постараться выиграть все матчи до «Интера», — цитирует Пиоли pianetamilan.it.