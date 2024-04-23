Пиоли — о поражении от «Интера»: «Это было самое равное дерби за последнее время»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Италии против «Интера» (1:2).

«Я пытался подбодрить ребят, ведь очевидно, что это болезненное поражение, учитывая все то, что за ним стоит. Я старался изо всех сил успокоить игроков, ведь нам нужно хорошо закончить сезон. В субботу нас ждет очередной важный матч. К сожалению, нам не удалось добиться даже ничьей в этом дерби.

«Интер» провел выдающийся чемпионат, проиграл только один матч, но уже три или четыре года невозможно спорить с тем, что у него сильнейший состав в лиге. Что касается нас, мы теряли очки в некоторых важных матчах и были нестабильны. Думаю, это было самое равное дерби за последнее время, нам не повезло", — приводит слова Пиоли DAZN.

После 33 туров серии А «Интер» набрал 86 очков и стал чемпионом досрочно. Это 20-й трофей команды в серии А. «Милан» (69) идет на втором месте в турнирной таблице, у клуба в активе 19 трофеев в чемпионате Италии. Рекордсменом чемпионствам является «Ювентус» — 36.