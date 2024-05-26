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Сегодня, 07:50

Пиоли поблагодарил сотрудников «Милана» за работу

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поблагодарил всех, с кем отработал в клубе. По окончании сезона он покинет свой пост.

«Я благодарен всему руководству, каждому сотруднику Миланелло, каждому футболисту, вы знаете, что я о вас думаю, вы — особые. И вы такими останетесь», — цитирует Пиоли pianetamilan.it.

24 мая «Милан» расторг контракт с Пиоли, который действовал до конца июня 2025 года. Специалист возглавлял «Милан» с октября 2019 года, в сезоне-2021/22 команда под его руководством выиграла чемпионат Италии.

ФК Милан
Стефано Пиоли
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