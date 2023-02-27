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Италия

Сегодня, 08:52

Пиоли: «Майк и Златан — это два лидера команды. Их личность нам помогает»

Пиоли подвел итоги матча «Милана» против «Аталанты»
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги игры против «Аталанты» (2:0) в серии А. Специалист также назвал лидеров миланского клуба.

«Майк и Златан — это два лидера команды. Их личность нам помогает. Крунич провел отличный матч. Но во Флоренции будет непросто, там всегда непросто», — цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

После этого матча «Милан» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице, столько же очков у идущего на второй строчке «Интера». «Аталанта» с 41 очком — на шестой строчке.

4 марта «Милан» встретистя с «Флоренцией». Начало — в 22.45 мск.

ФК Аталанта
ФК Милан
Стефано Пиоли
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