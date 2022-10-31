Пиоли продлил контракт с «Миланом» до 2025 года

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

Прежнее соглашение специалиста было рассчитано до конца нынешнего сезона. Сообщается, что в клубе довольны результатами клуба и рассчитывают на продолжение сотрудничества.

Специалист возглавляет «Милан» с октября 2019 года. Под руководством Пиоли клуб в прошлом сезоне стал чемпионом серии А.

В нынешнем сезоне команда после 12 туров набрала 26 очков и занимает третьем место, отставая от лидиирующего «Наполи» на 6 очков.