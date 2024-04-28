Пиоли о ничьей с «Ювентусом»: «Милан» оборонялся с огромной решимостью»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о матче 34-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:0).

По итогам прошедшей встречи красно-черные не смогли нанести ни одного удара в створ ворот соперника.

«Думаю, в первом тайме мы сыграли очень хорошо. Затем «Юве» бросил в бой много форвардов и прижал нас к воротам, но мы оборонялись с огромной решимостью, потому что знали, что избежать поражения будет хорошим результатом», — цитирует Пиоли Football Italia.

На данный момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 70 набранных очков. «Ювентус» идет 3-м (65).

В следующем туре «россонери» проведут домашнюю встречу с «Дженоа», а туринский клуб на выезде сыграет против «Ромы». Оба матча состоятся 5 мая.