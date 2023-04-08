Пиоли — о ничьей с «Эмполи»: «Результат отрицательный, но не игра»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью с «Миланом» (0:0) в матче 29-го тура чемпионата Италии.

«Конечно, это не тот результат, которого мы хотели, и мы больше сожалеем о первом тайме, где могли выложиться сильнее. Мы не позволяли «Эмполи» вообще ничего, и сделали все необходимое во втором тайме, чтобы выиграть, но мяч не хотел идти вы ворота. Жаль, но команда сейчас в хорошей форме. Результат отрицательный, но не игра», — цитирует Football Italia Пиоли.

«Милан» с 52 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Эмполи» (32 очка) идет на 14-й позиции.