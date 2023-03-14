Пиоли о ничьей с «Салернитаной»: «Это упущенная возможность»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 26-го тура серии А против «Салернитаны» (1:1).

«Дело не в психологическом или физическом спаде. Команда, которая выходит вперед, должна сделать гораздо больше для победы. После пропущенного гола матч стал напряженным и нервным. Это упущенная возможность. Если Лига чемпионов повлияла на нас, значит, нам нужно расти. Большие команды играют, чтобы побеждать.

Команда осталась такой сплоченной, что и в прошлом сезоне. Изменилось то, что у нас нет стабильности, и это касается многих команд чемпионата, кроме «Наполи». Мы должны быть конкурентоспособны в Италии и в Европе. Мы должны были извлечь мотивацию из матча с «Тоттенхэмом», — приводит слова Пиоли журналист Джанлука Ди Марцио.

После этого матча «Милан» с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Салернитана» с 26 очками — на 16-й строчке.