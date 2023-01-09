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Сегодня, 06:56

Пиоли: «Не смотрим на отставание от «Наполи», нужно «Милану» улучшать игру»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью с «Ромой» в матче 17-го тура чемпионата Италии. «Россонери» уверенно вели со счетом 2:0 до 87 минуты, а затем пропустили два мяча.

«Очень жаль заканчивать этот матч с одним очком, это факт. После такой игры говорю игрокам, что должны продолжать играть в том же духе, но матчи заканчиваются на 95-й минуте, и стоит сохранять концентрацию на протяжении всего матча. Если пропускатете два гола со стандартов, когда знаешь, что соперник очень силен в этом, это означает, что нужно больше внимания. Сейчас сложно говорить, так как мы играли хорошо и до 87-й минуты полностью заслуживали победу, а потом сами себе усложнили жизнь.

Очевидно, что сейчас горькие ощущения. Мы не смотрим на отставание от «Наполи», а только на нашу игру и понимаем, что нужно играть лучше, чтобы не выпадать из чемпионской гонки. Мы должны были сыграть лучше, и теперь должны прибавить в следующих играх", — цитирует Football Italia Пиоли.

«Милан» набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Рома» идет на шестой строчке — 31 очко.

Футбол
ФК Милан
Стефано Пиоли
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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