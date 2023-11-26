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Италия

Сегодня, 01:39

Пиоли: «Сегодня я не думал, что это может быть мой последний матч с «Миланом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (1:0).

«Сегодня я не думал, что это может быть мой последний матч с «Миланом», но я знаю, каковы риски этой работы. Так же я знаю, что значит не выиграть ни одного матча в течение месяца. Я всегда думаю о следующей игре, и вторник будет самым важным в этом сезоне», — приводит слова Пиоли журналист Николо Скира.

«Милан» прервал серию из 4 матчей без побед (2 ничьих и 2 поражения). Команда Стефано Пиоли набрала 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» с 20 очками идет на 6-й строчке.

ФК Милан
ФК Фиорентина
Стефано Пиоли
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