Пиоли рассказал о главных качествах форварда «Милана» Ибрагимовича

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что думает о роли форварда Златана Ибрагимовича в миланском клубе. Футболист на данный момент восстанавливается от травмы колена.

«Для меня Ибрагимович — номер один. Чемпион по менталитету, технике, конкурентоспособности. Плюс я открыл в нем очень умного и очень приятного человека. Ему пришлось погрузиться в реальность, где его команда никогда ничего не выигрывала. Он справлялся с этим с невероятной чуткостью и умом», — заявил Пиоли Amazon Prime.

41-летний швед должен вернуться в общую группу «Милана» к январю 2023 года.