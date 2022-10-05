Пиоли рассказал о главных качествах форварда «Милана» Ибрагимовича

Сегодня, 14:55
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что думает о роли форварда Златана Ибрагимовича в миланском клубе. Футболист на данный момент восстанавливается от травмы колена.
«Для меня Ибрагимович — номер один. Чемпион по менталитету, технике, конкурентоспособности. Плюс я открыл в нем очень умного и очень приятного человека. Ему пришлось погрузиться в реальность, где его команда никогда ничего не выигрывала. Он справлялся с этим с невероятной чуткостью и умом», — заявил Пиоли Amazon Prime.
41-летний швед должен вернуться в общую группу «Милана» к январю 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования