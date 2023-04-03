Пиоли рассказал о настрое «Милана» на матч Лиги чемпионов против «Наполи»

Сегодня, 09:39
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил разгромную победу над «Наполи» (4:0).
«Я доволен победой, но это лишь первый шаг. Впереди в чемпионате еще девять игр, которые нужно провести с таким же отношением к делу. Слишком много очков ускользнуло от нас.
Этот результат не повлияет на матчи в Лиге чемпионов, там совершенно другой турнир с другой атмосферой. Мы внимательно изучим эту игру и будем думать о следующей. Было важно победить и стать лидерами в борьбе за место в ЛЧ», — заявил тренер Pazzi Di Fanta.
12 апреля команды сыграют в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 мск.