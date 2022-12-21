Пиоли рассказал о роли Ибрагимовича в «Милане»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о форварде команды Златане Ибрагимовиче.

«Милан» не был командой, которая должна была выиграть чемпионат, когда пришел Златан. У него хватило ума, чтобы понять, когда нужно вмешиваться в процесс. Златан для нас только позитив. Он никогда не бывает сытым, в этом всегда был его менталитет и его сила», — цитирует Пиоли Sky Sports.

Ранее Sky Sport Italia сообщал, что 41-летний швед рассчитывает вернуться на поле к концу января.

В сезоне-2022/23 Ибрагимович на поле еще не появлялся — швед восстанавливается после травмы колена. В мае форвард перенес операцию.