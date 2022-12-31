Пиоли считает Анчелотти топ тренером во всем

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что думает об экс-тренере клуба Карло Анчелотти, который возглавлял миланцев с 2001 по 2009 год.

«Он топ во всем. Он выиграл все, что можно, он работал с лучшими игроками, у него есть свой стиль, есть такт, есть чувство достоинства, есть недюжинный интеллект. Для меня он остается «точкой отсчета», то есть примером во всем», — цитирует Пиоли pianetamilan.it.

Чемпионат Италии возобновится для «Милана» 4 января матчем с «Салернитаной» в рамках 16-го тура серии А.