Пиоли считает Анчелотти топ тренером во всем

Сегодня, 15:45
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что думает об экс-тренере клуба Карло Анчелотти, который возглавлял миланцев с 2001 по 2009 год.
«Он топ во всем. Он выиграл все, что можно, он работал с лучшими игроками, у него есть свой стиль, есть такт, есть чувство достоинства, есть недюжинный интеллект. Для меня он остается «точкой отсчета», то есть примером во всем», — цитирует Пиоли pianetamilan.it.
Чемпионат Италии возобновится для «Милана» 4 января матчем с «Салернитаной» в рамках 16-го тура серии А.
После 15 туров «Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.