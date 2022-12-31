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Италия

Сегодня, 15:45

Пиоли считает Анчелотти топ тренером во всем

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что думает об экс-тренере клуба Карло Анчелотти, который возглавлял миланцев с 2001 по 2009 год.

«Он топ во всем. Он выиграл все, что можно, он работал с лучшими игроками, у него есть свой стиль, есть такт, есть чувство достоинства, есть недюжинный интеллект. Для меня он остается «точкой отсчета», то есть примером во всем», — цитирует Пиоли pianetamilan.it.

Чемпионат Италии возобновится для «Милана» 4 января матчем с «Салернитаной» в рамках 16-го тура серии А.

После 15 туров «Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Карло Анчелотти
ФК Милан
Стефано Пиоли
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