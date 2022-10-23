Пиоли считает, что «Милан» мог лучше сыграть против «Монцы»

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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу команды в матче 11-го тура серии А против «Монцы» (4:1).
«Я доволен выступлением, доволен качеством игры, но было непросто. Мы сыграли хорошо, но могли и лучше. Пора думать о следующем матче. Нам надо выигрывать там, чтобы сохранить шансы на дальнейшее продолжение борьбы», — цитирует Пиоли pianetamilan.it.
После 11 туров серии А «Милан» идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 26 очков.
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Основные источники исследования