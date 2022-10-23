Пиоли считает, что «Милан» мог лучше сыграть против «Монцы»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу команды в матче 11-го тура серии А против «Монцы» (4:1).

«Я доволен выступлением, доволен качеством игры, но было непросто. Мы сыграли хорошо, но могли и лучше. Пора думать о следующем матче. Нам надо выигрывать там, чтобы сохранить шансы на дальнейшее продолжение борьбы», — цитирует Пиоли pianetamilan.it.

После 11 туров серии А «Милан» идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 26 очков.