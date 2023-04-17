Пиоли высказался о будущем Браима Диаса

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал будущее полузащитника «россонери» Браима Диаса, арендованного из «Реала».

«Конечно, я был бы очень рад дальше работать с Браимом в ближайшие годы. Он значительно улучшил свои навыки и действительно стал нашим ключевым игроком», — цитирует Пиоли журналист Фабрицио Романо.

23-летний испанец третий сезон выступает на правах аренды за «Милан». Впервые итальянский клуб арендовал его в 2020 году, а затем продлил соглашение до конца текущего сезона. Всего на счету Диаса 114 матчей за «Милан», 17 голов и 11 результативных передач.