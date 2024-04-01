Пиоли заявил, что Леау может стать настоящим чемпионом

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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением об игре нападающего клуба Рафаэла Леау. Он заявил, что футболиста ждет великое будущее.
«Я вижу, что он становится намного лучше не только в мастерстве, но и в отношении к тренировкам, и во время матча. «Милан» полагается на него, точно так же, как «ПСЖ» полагается на Килиана Мбаппе», — цитирует Пиоли Football Italia.
Португальский футболист выступает за «Милан» с 2019 года. В этом сезоне он провел 26 матчей в серии А, забил 5 голов и сделал 8 голевых передач.