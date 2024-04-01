Пиоли заявил, что Леау может стать настоящим чемпионом

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением об игре нападающего клуба Рафаэла Леау. Он заявил, что футболиста ждет великое будущее.

«Я вижу, что он становится намного лучше не только в мастерстве, но и в отношении к тренировкам, и во время матча. «Милан» полагается на него, точно так же, как «ПСЖ» полагается на Килиана Мбаппе», — цитирует Пиоли Football Italia.

Португальский футболист выступает за «Милан» с 2019 года. В этом сезоне он провел 26 матчей в серии А, забил 5 голов и сделал 8 голевых передач.