Пиоли заявил, что «Милан» будет бороться за все трофеи

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о планах команды на вторую часть сезона.

«Я по-прежнему уверен в качестве своих игроков, мы сильная и конкурентоспособная команда, которая старается выигрывать каждую игру, зная, что наш уровень вырос. Наши конкуренты очень сильны, в частности, невероятный уровень показывает «Наполи». Если они сохранят этот уровень, я думаю, они могут набрать более 100 очков, и на этом этапе нам останется только похвалить их. Меня часто спрашивают о трансферных целях на январь, но наша главная цель — восстановить травмированных игроков. В целом наша команда сильна: у нас есть качество, воля и решимость использовать все свои шансы в соревнованиях, в которых мы участвуем. Наша цель — выиграть трофей, и у нас есть еще четыре соревнования, на которых нужно сосредоточиться», — приводит слова Пиоли Sky Sport.

Он также высказался об участии итальянского клуба в Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов? Это наш дом, если вы тренируете «Милан», то вы не можете не стремиться туда. Некоторые стадии можно пройти, только если повысить свой уровень. Так должно быть и против «Тоттенхэма». Что сложнее выиграть — скудетто или Лигу чемпионов? Чемпионат выигрывают те, кто этого заслуживает, а в Лиге чемпионов важно качество и удача, которая помогает в определенные моменты», — добавил Пиоли.

После 15 туров серии А «Милан» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 33 очка. Лидирует — «Наполи» (41 очко).