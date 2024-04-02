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Италия

2 апреля, 13:35

Пирло — о результатах «Ювентуса»: «Команда находится на правильном пути»

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Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло оценил результаты туринцев в текущем сезоне.

«Цель «Ювентуса» — обеспечить себе попадание в Лигу чемпионов. Команда на правильном пути», — приводит слова Пирло Sky Sports.

После 30 туров чемпионата Италии «Ювентус» располагается на третьем месте, набрав 59 очков. Туринцы отстают от лидирующего «Интера» на 20 очков. «Милан», занимающий вторую строчку, опережает черно-белых на 6 очков.

В следующем туре серии А «зебры» встретятся с «Фиорентиной». Игра пройдет 7 апреля в Турине. Начало — в 21.45 мск.

Андреа Пирло
Футбол
ФК Ювентус
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