Пирло оценил ситуацию Бонуччи в «Ювентусе»

Сегодня, 09:17
Бывший игрок и тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал ситуацию Леонардо Бонуччи. 36-летний защитник был исключен из состава туринцев перед началом сезона.
«Я был удивлен новостями. Мне жаль Бонуччи. Я был его товарищем по команде и тренером, и я знаю, насколько сильно он хочет играть за «Ювентус», — цитируют итальянские СМИ Пирло.
Игроком также интересуются «Унион» и «Фиорентина».
В прошедшем сезоне Бонуччи сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и заработал 2 желтые карточки.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
2
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Верона
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эмполи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
19
|Монца
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|1 : 3
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|1 : 4
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -