Пирло оценил ситуацию Бонуччи в «Ювентусе»

Бывший игрок и тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал ситуацию Леонардо Бонуччи. 36-летний защитник был исключен из состава туринцев перед началом сезона.

«Я был удивлен новостями. Мне жаль Бонуччи. Я был его товарищем по команде и тренером, и я знаю, насколько сильно он хочет играть за «Ювентус», — цитируют итальянские СМИ Пирло.

Игроком также интересуются «Унион» и «Фиорентина».