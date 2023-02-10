Пирло поделился впечатлениями от совместной работы с Роналду в «Ювентусе»

Наставник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло вспомнил о совместной работе с нападающим Криштиану Роналду во времена игры португальца за «Ювентус».

«Мне легко было с ним работать. Он был хорошим парнем, хотел играть в каждом матче, забивать в каждой игре. У нас не было проблем, но футбол быстро меняется. Возможно, у него были проблемы с другой командой, но для меня работа с ним была хорошим опытом», — цитирует Пирло Daily Mail.

На данный момент 38-летний Роналду выступает за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. В составе «Юве» при Пирло футболист играл с 2020 по 2021 год.