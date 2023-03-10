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Италия

Сегодня, 13:40

Колосков считает, что Миранчуку нужно остаться в «Торино»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Миранчук наконец-то начал стабильно играть в Италии. А то до этого по пальцам считали его появления на поле. Конечно, сейчас не стоит менять команду, надо провести там еще как минимум один полный сезон, а потом уже смотреть. Если все стороны устраивает такой расклад, если в него там верят, то Миранчуку надо оставаться в «Торино». За этот сезон он прибавил в мастерстве», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

27-летний полузащитник выступает на правах аренды за «Торино» с лета прошлого года. Он продолжает принадлежать «Аталанте». Срок арендного соглашения истекает в конце сезона.

В нынешнем розыгрыше серии А в активе Миранчука 19 матчей, 4 гола и 4 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-miranchuku-nado-ostavat-sya-v-torino-esli-tam-v-nego-veryat/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
Вячеслав Колосков
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