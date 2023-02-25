Погба может сыграть в матче против «Торино»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может принять участие в матче 24-го тура серии А против «Торино», сообщает Calciomercato.

По информации источника, француз показал положительные результаты в своем восстановлении — в субботу он тренировался наравне с партнерами по команде.

Погба вернулся в «Ювентус» летом 2022 года, но не провел за туринский клуб ни одного матча из-за травмы мениска и проведенной операции. Позже игрок получил мышечное повреждение бедра.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Матч «Ювентус» — «Торино» состоится 28 февраля, начало встречи — 22.45 мск.