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Италия

15 октября, 23:30

Погба может вернуться в общую группу «Ювентуса» на следующей неделе

Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба может вернуться в общую группу команды.

По данным L'Equipe, хавбек завершает восстановление после травмы мениска и, вероятно, возобновит тренировки в общей группе уже на следующей неделе. Он занимается по индивидуальной программе и выполняет беговые упражнения без болевых ощущений.

Отмечается, что на поле 29-летний футболист может вернуться в начале ноября или в конце октября. В связи с этим он сохраняет шансы попасть в заявку сборной Франции на ЧМ-2022 в Катаре.

Погба перешел в «Ювентус» этим летом на правах свободного агента и подписал контракт с клубом на четыре года. Он пока не сыграл за команду ни одного матча.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что Погба должен успеть набрать форму, чтобы попасть в заявку команды на ЧМ-2022.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Article/Paul-pogba-dans-les-temps-pour-participer-a-la-coupe-du-monde-avec-les-bleus/1359372

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