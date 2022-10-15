Погба может вернуться в общую группу «Ювентуса» на следующей неделе

15 октября, 23:30
Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба может вернуться в общую группу команды.
По данным L'Equipe, хавбек завершает восстановление после травмы мениска и, вероятно, возобновит тренировки в общей группе уже на следующей неделе. Он занимается по индивидуальной программе и выполняет беговые упражнения без болевых ощущений.
Отмечается, что на поле 29-летний футболист может вернуться в начале ноября или в конце октября. В связи с этим он сохраняет шансы попасть в заявку сборной Франции на ЧМ-2022 в Катаре.
Погба перешел в «Ювентус» этим летом на правах свободного агента и подписал контракт с клубом на четыре года. Он пока не сыграл за команду ни одного матча.
Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что Погба должен успеть набрать форму, чтобы попасть в заявку команды на ЧМ-2022.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования