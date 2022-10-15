Погба может вернуться в общую группу «Ювентуса» на следующей неделе

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба может вернуться в общую группу команды.

По данным L'Equipe, хавбек завершает восстановление после травмы мениска и, вероятно, возобновит тренировки в общей группе уже на следующей неделе. Он занимается по индивидуальной программе и выполняет беговые упражнения без болевых ощущений.

Отмечается, что на поле 29-летний футболист может вернуться в начале ноября или в конце октября. В связи с этим он сохраняет шансы попасть в заявку сборной Франции на ЧМ-2022 в Катаре.

Погба перешел в «Ювентус» этим летом на правах свободного агента и подписал контракт с клубом на четыре года. Он пока не сыграл за команду ни одного матча.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что Погба должен успеть набрать форму, чтобы попасть в заявку команды на ЧМ-2022.