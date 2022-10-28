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Италия

Сегодня, 18:13

Погба не сможет выступать за «Ювентус» до чемпионата мира в Катаре

Алина Савинова
Поль Погба.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что полузащитник команды Поль Погба не выйдет на поле в трех следующих матчах за итальянский клуб. Французский футболист не будет играть до чемпионата мира в Катаре.

Летом 2022 года 29-летний полузащитник получил повреждение мениска на тренировке. После этого он не играл за «Ювентус» в официальных матчах. В сентябре Погба успешно перенес операцию и на данный момент восстанавливается.

Француз перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус» на правах свободного агента этим летом.

Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре стартует 18 ноября и завершится 20 декабря.

Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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