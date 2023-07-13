Погба отклонил предложение «Аль-Иттихада»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба отказался переходить в Саудовскую Аравию, сообщает инсайдер Николо Скира.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил 30-летнему французу трехлетний контракт, по которому он мог заработать 100 миллионов евро, но Погба отклонил предложение. После этого саудовский клуб переключился на полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо.

Погба вернулся в «Ювентус» летом прошлого года. Из-за травм он провел 10 матчей за команду в сезоне-2022/23, отметившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.