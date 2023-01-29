Погба попал в заявку «Ювентуса» на матч впервые после возвращения в клуб

«Ювентус» объявил заявку на матч 20-го тура серии А сезона-2022/2023 с «Монцей». В списке значится хавбек Поль Погба, который выйдет на поле впервые после возвращения в туринский клуб.

29-летний француз еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах в этом сезоне из-за травмы мениска и проведенной операции. Позже он получил мышечное повреждение бедра.

Заявка «Ювентуса»: Щенсны, Пинсольо, Перин, Де Шильо, Бремер, Данило, Ругани, Алекс Сандро, Гатти, Локателли, Погба, Костич, Миретти, Ди Мария, Рабьо, Соуле, Паредес, Фаджоли, Айлинг Джуниор, Кин, Милик, Влахович.

Встреча команд состоится сегодня, 29 января, на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине. Начало игры — в 17:00 мск.