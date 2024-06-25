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Сегодня, 01:10

Погба — о дисквалификации: «Все кончено, меня больше не существует»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Поль Погба.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал о своих эмоциях в связи с дисквалификацией

«Все кончено, меня больше не существует. Я больше не знаю, кто я. Футбол был моей жизнью, моей страстью. Теперь такое ощущение, будто я потерял себя. Все, чего я добился в своей профессиональной карьере, у меня отобрали», — цитирует Погба Guardian.nl.

29 февраля стало известно, что 31-летнего француза дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

11 сентября 2023 года появилась информация, что допинг-тест Погба дал положительный результат после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре серии А. В организме полузащитника обнаружили повышенное содержание тестостерона. Повторный допинг-тест также дал положительный результат.

Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
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