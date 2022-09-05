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Италия

5 сентября, 20:10

Погба пропустит 1,5 месяца после операции на мениске. Консервативное лечение не принесло результата

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба согласился на операцию по поводу травмированного мениска, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Новые обследования показали, что консервативное лечение дало плохие результаты, так что хавбек все же перенесет операцию.

Ожидается, что Погба сможет вернуться к тренировкам через 6 недель. Официальные сроки восстановления игрока будут объявлены позже.

29-летний француз получил повреждение на тренировке команды в июле. Изначально он отказался от хирургического вмешательства, чтобы попасть на чемпионат мира-2022 в составе сборной.

Погба перешел в «Ювентус» этим летом на правах свободного агента и подписал контракт с клубом на четыре года.

Поль Погба
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