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Италия

Сегодня, 17:10

Погба — травмах: «За семь месяцев я постарел на десять лет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба высказался о повреждениях, из-за которых пропустил большую часть сезона-2022/23.

«Последние несколько месяцев заставили меня сильно вырасти, они помогли мне многое понять в жизни. За 7 месяцев я постарел на 10 лет (смеется)! Это только к лучшему для меня, потому что я смотрю на вещи позитивно. Я верующий, поэтому рассматриваю все это как этапы и испытания. Это действительно сформировало меня», — цитирует француза Views.

В прошедшем сезоне 30-летний полузащитник провел 10 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. Он вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в июле прошлого года.

Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
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